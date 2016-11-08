ОБСЄ зафіксувала БМП-2 в момент здійснення пострілів біля Безіменного
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. У непідконтрольних уряду районах Донбасу СММ ОБСЄ зафіксувала БМП-2, яка стріляла у західному напрямку, передає УНН з посиланням на прес-службу СММ ОБСЄ.
“У непідконтрольних урядові районах СММ зафіксувала БМП-2, що заблокувавши дорогу біля Безіменного, здійснила 21 постріл із 30-мм гармати у західному напрямку. Окрім того, спостерігачі бачили БМП-2 неподалік Старомихайлівки”, — зазначили спостерігачі.
Крім того, спостерігачі зафіксували свіжі сліди від танків T-64 та T-72, що вели з району південно-східніше підконтрольного “ДНР” Заїченко до району на південний захід від підконтрольної “ДНР” Нової Таврії.
Як повідомляв УНН, співробітники місії ОБСЄ виявили, що 5 листопада осколкових поранень зазнав чоловік, в Авдіївці також з осколковими пораненнями 3 листопада було госпіталізовано іншого мирного жителя.