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ОБСЄ зафіксувала БМП-2 в момент здійснення пострілів біля Безіменного

ОБСЄ зафіксувала БМП-2 в момент здійснення пострілів біля Безіменного

Київ • УНН

 • 8137 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. У непідконтрольних уряду районах Донбасу СММ ОБСЄ зафіксувала БМП-2, яка стріляла у західному напрямку, передає УНН з посиланням на прес-службу СММ ОБСЄ.

“У непідконтрольних урядові районах СММ зафіксувала БМП-2, що заблокувавши дорогу біля Безіменного, здійснила 21 постріл із 30-мм гармати у західному напрямку. Окрім того, спостерігачі бачили БМП-2 неподалік Старомихайлівки”, — зазначили спостерігачі.

Крім того, спостерігачі зафіксували свіжі сліди від танків T-64 та T-72, що вели з району південно-східніше підконтрольного “ДНР” Заїченко до району на південний захід від підконтрольної “ДНР” Нової Таврії.

Як повідомляв УНН, співробітники місії ОБСЄ виявили, що 5 листопада осколкових поранень зазнав чоловік, в Авдіївці також з осколковими пораненнями 3 листопада було госпіталізовано іншого мирного жителя.

Українські Національні Новини

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