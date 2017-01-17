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ОБСЕ станет адвокатом для мирных жителей Донбасса - С.Курц

ОБСЕ станет адвокатом для мирных жителей Донбасса - С.Курц

Киев • УНН

 • 8142 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Сейчас на Донбассе большое количество людей страдает от боевых действий и их последствий, поэтому Австрия, пока будет председательствовать в ОБСЕ, будет адвокатом для мирных жителей и будет пытаться им помочь. Об этом во время брифинга сообщил действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии С.Курц по итогам встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, передает корреспондент УНН.

"Нет простого и быстрого решения, но необходимо обеспечить мир и пытаться шаг за шагом приближаться к этому. Одним из главных наших пунктов является достичь перемирия, решить вопрос разведения сторон и отвода тяжелых вооружений... Много людей страдают от ситуации (на Донбассе - ред.). Мы будем, во время своего председательства в ОБСЕ, адвокатом этих людей и будем стараться улучшить их ситуацию хоть немножко", - сказал С.Курц.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что для дальнейшей деятельности ОБСЕ на территории Украины важно укрепить ее кадрово и технически. Это нужно для того, чтобы миссия проводила мониторинг на Донбассе круглосуточно.

Напомним, на двусторонней встрече П.Климкина и С.Курца обсуждались вопросы Донбасса и вопросы освобождения заложников.

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