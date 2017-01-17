ОБСЕ станет адвокатом для мирных жителей Донбасса - С.Курц
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Сейчас на Донбассе большое количество людей страдает от боевых действий и их последствий, поэтому Австрия, пока будет председательствовать в ОБСЕ, будет адвокатом для мирных жителей и будет пытаться им помочь. Об этом во время брифинга сообщил действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии С.Курц по итогам встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, передает корреспондент УНН.
"Нет простого и быстрого решения, но необходимо обеспечить мир и пытаться шаг за шагом приближаться к этому. Одним из главных наших пунктов является достичь перемирия, решить вопрос разведения сторон и отвода тяжелых вооружений... Много людей страдают от ситуации (на Донбассе - ред.). Мы будем, во время своего председательства в ОБСЕ, адвокатом этих людей и будем стараться улучшить их ситуацию хоть немножко", - сказал С.Курц.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что для дальнейшей деятельности ОБСЕ на территории Украины важно укрепить ее кадрово и технически. Это нужно для того, чтобы миссия проводила мониторинг на Донбассе круглосуточно.
Напомним, на двусторонней встрече П.Климкина и С.Курца обсуждались вопросы Донбасса и вопросы освобождения заложников.