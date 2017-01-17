ОБСЄ стане адвокатом для мирних жителів Донбасу - С.Курц
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Наразі на Донбасі велика кількість людей потерпає від бойових дій та їх наслідків, тому Австрія, поки головуватиме в ОБСЄ, буде адвокатом для мирних жителів та намагатиметься їм допомогти. Про це під час брифінгу повідомив діючий голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц за підсумками зустрічі з міністром за голова кордонних справ України Павлом Клімкіним, передає кореспондент УНН.
"Нема простого і швидкого рішення, але необхідно забезпечити мир і намагатися крок за кроком наближатися до цього. Одним з головних наших пунктів - досягти перемир'я, вирішити питання розведення сторін та відведення важких озброєнь. ...багато людей потерпають від ситуації (на Донбасі - ред.). Ми будемо, під час свого головування в ОБСЄ, адвокатом цих людей і намагатимемось поліпшити їх ситуацію хоч трошки",- сказав С.Курц.
Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що для подальшої діяльності ОБСЄ на території України важливо зміцнити її кадрово та технічно. Це потрібно для того, щоб місія проводила моніторинг на Донбасі цілодобово.
Нагадаємо, на двосторонній зустрічі П.Клімкіна та С.Курца обговорювались питання щодо Донбасу та питання звільнення заручників.