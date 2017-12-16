ОБСЕ: РФ собирается отозвать своих офицеров из СЦКК
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Представитель Вооруженных сил Украины при Совместном центре по контролю и координации передал специальной моинторинговий миссии ОБСЕ письмо от Российской Федерации, в котором российская сторона сообщает Украине о намерении РФ отозвать с территории Украины офицеров своих вооруженных сил с СЦКК. Об этом говорится в очередном отчете СММ ОБСЕ, передает УНН.
"14 декабря представитель Вооруженных сил Украины при Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в штабе СЦКК, расположенном в подконтрольном правительству городе Соледар (79 км к северу от Донецка), передал СММ письмо от Министерства обороны Российской Федерации, в котором оно сообщает Украине о том, что Российская Федерация отзывает с территории Украины офицеров своих вооруженных сил с СЦКК", - говорится в отчете.
Напомним, ранее глава МИД РФ С.Лавров намекнул, что Россия может прекратить участие в СЦКК.