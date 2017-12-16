ОБСЕ: РФ собирается отозвать своих офицеров из СЦКК

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 8435 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 100443 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 102446 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102757 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 117016 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103528 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105957 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112750 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117242 просмотра

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ОБСЕ: РФ собирается отозвать своих офицеров из СЦКК

ОБСЕ: РФ собирается отозвать своих офицеров из СЦКК

Киев  •  УНН

 • 13044 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Представитель Вооруженных сил Украины при Совместном центре по контролю и координации передал специальной моинторинговий миссии ОБСЕ письмо от Российской Федерации, в котором российская сторона сообщает Украине о намерении РФ отозвать с территории Украины офицеров своих вооруженных сил с СЦКК. Об этом говорится в очередном отчете СММ ОБСЕ, передает УНН.

"14 декабря представитель Вооруженных сил Украины при Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в штабе СЦКК, расположенном в подконтрольном правительству городе Соледар (79 км к северу от Донецка), передал СММ письмо от Министерства обороны Российской Федерации, в котором оно сообщает Украине о том, что Российская Федерация отзывает с территории Украины офицеров своих вооруженных сил с СЦКК", - говорится в отчете.

Напомним, ранее глава МИД РФ С.Лавров намекнул, что Россия может прекратить участие в СЦКК.

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