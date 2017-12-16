ОБСЄ: РФ збирається відкликати своїх офіцерів із СЦКК
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Представник Збройних сил України при спільному центрі з контролю та координації передав спеціальній моінторинговій місії ОБСЄ листа від Російської Федерації, у якому російська сторона повідомляє Україну про намір РФ відкликати з території України офіцерів своїх Збройних сил із СЦКК. Про це йдеться у черговому звіті СММ ОБСЄ, передає УНН.
"14 грудня представник Збройних сил України при Спільному центрі з контролю та координації (СЦКК) у штабі СЦКК, розташованому в підконтрольному урядові місті Соледар (79 км на північ від Донецька), передав СММ листа від Міністерства оборони Російської Федерації, у якому воно повідомляє Україну про те, що Російська Федерація відкликає з території України офіцерів своїх Збройних сил із СЦКК", - йдеться у звіті.
Нагадаємо, раніше голова МЗС РФ С.Лавров натякнув, що Росія може припинити участь в СЦКК.