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ОБСЄ: РФ збирається відкликати своїх офіцерів із СЦКК

ОБСЄ: РФ збирається відкликати своїх офіцерів із СЦКК

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Представник Збройних сил України при спільному центрі з контролю та координації передав спеціальній моінторинговій місії ОБСЄ листа від Російської Федерації, у якому російська сторона повідомляє Україну про намір РФ відкликати з території України офіцерів своїх Збройних сил із СЦКК. Про це йдеться у черговому звіті СММ ОБСЄ, передає УНН.

"14 грудня представник Збройних сил України при Спільному центрі з контролю та координації (СЦКК) у штабі СЦКК, розташованому в підконтрольному урядові місті Соледар (79 км на північ від Донецька), передав СММ листа від Міністерства оборони Російської Федерації, у якому воно повідомляє Україну про те, що Російська Федерація відкликає з території України офіцерів своїх Збройних сил із СЦКК", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, раніше голова МЗС РФ С.Лавров натякнув, що Росія може припинити участь в СЦКК.

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