ОБСЕ поддержала инициативу Украины собрать ТКГ из-за "выборов" в ОРДЛО
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе направила официальную ноту с предложением провести внеочередное заседание в трехстороннем формате переговоров с участием Украины, России и ОБСЕ в связи с проведением "выборов" на Донбассе. Об этом написала на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады Украины, представитель Украины в ТКГ Ирина Геращенко, передает УНН.
“Украинская сторона в ТКГ направила официальную ноту с предложением провести внеочередное заседание группы в связи с проведением фейковых ”выборов“ на Донбассе. Мы настаиваем на трехстороннем формате переговоров с участием Украины-РФ-ОБСЕ”, — написала Геращенко.
По ее словам, украинская сторона уже получила ответ на такое предложение от представителей ОБСЕ.
“Сейчас уже есть ответ от представителей ОБСЕ, которые поддерживают инициативу и готовы в любой момент собрать заседание, то есть, 2 стороны ТКГ — Украина и ОБСЕ готовы к встрече. РФ — молчат, никакого ответа, видно, в угаре празднуют „результаты“ марионеточных выборов”, - отметила заместитель главы ВР.
Как сообщал УНН, около 40 стран на заседании постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе осудили псевдовыборы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
Европейский Союз считает псевдовыборы, которые состоялись 11 ноября на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, незаконными, и их не признает, а вопрос санкций за их проведение находится в ведении Совета ЕС.
Добавим, фейковые выборы “Д/ЛНР” 11 ноября назвали незаконным Германия и Франция осудили их в США, ЕС, Великобритании, НАТО. Польша призвала ввести санкции в отношении организаторов “выборов” в ОРДЛО.