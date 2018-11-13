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ОБСЄ підтримала ініціативу України зібрати ТКГ через "вибори" в ОРДЛО

Київ • УНН

 • 10154 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Українська сторона в Тристоронній контактній групі направила офіційну ноту з пропозицією провести позачергове засідання в тристоронньому форматі переговорів за участі України, Росії та ОБСЄ у зв‘язку з проведенням “виборів” на Донбасі. Про це написала на своїй сторінці в Facebook перший заступник голови Верховної Ради України, представник України в ТКГ Ірина Геращенко, передає УНН.

“Українська сторона в ТКГ направила офіційну ноту з пропозицією провести позачергове засідання групи у зв‘язку з проведенням фейкових „виборів“ на Донбасі. Ми наполягаємо на тристоронньому форматі переговорів , за участі України-РФ-ОБСЄ”, — написала Геращенко.

За її словами, українська сторона вже отримала відповідь на таку пропозицію від представників ОБСЄ.

“Наразі вже маємо відповідь від представників ОБСЄ, які підтримують ініціативу і готові в будь-який момент зібрати засідання, тобто, 2 сторони ТКГ — Україна і ОБСЄ готові до зустрічі. РФ — мовчать, жодної відповіді, видно, в угарі святкують „результати“ маріонеточних виборів”, — зазначила заступниця глави ВР.

Як повідомляв УНН, близько 40 країн на засіданні Постійної ради Організації з безпеки і співробітництва в Європі засудили псевдовибори на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

Європейський Союз вважає псевдовибори, які відбулися 11 листопада на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, незаконними, і їх не визнає, а питання санкцій за їх проведення перебуває у віданні Ради ЄС.

Додамо, фейкові вибори “Д/ЛНР” 11 листопада назвали незаконними Німеччина та Франція, засудили їх у США, ЄС, Великій Британії, НАТО. Польща закликала ввести санкції щодо організаторів “виборів” в ОРДЛО.

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