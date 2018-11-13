ОБСЄ підтримала ініціативу України зібрати ТКГ через "вибори" в ОРДЛО

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Українська сторона в Тристоронній контактній групі направила офіційну ноту з пропозицією провести позачергове засідання в тристоронньому форматі переговорів за участі України, Росії та ОБСЄ у зв‘язку з проведенням “виборів” на Донбасі. Про це написала на своїй сторінці в Facebook перший заступник голови Верховної Ради України, представник України в ТКГ Ірина Геращенко, передає УНН.