ОБСЕ: в Луганской области во вторник не нарушали режим тишины
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Специальная мониторинговая миссия 15 ноября в Луганской области не констатировала ни одного нарушения режима прекращения огня. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, передает УНН.
"Миссия не зафиксировала нарушений режима прекращения огня в Луганской области", - говорится в сообщении.
Также в отчете указано, что в предыдущем отчетном периоде речь шла о зафиксированных 200 нарушениях, в том числе 57 взрывах.
Напомним, что 14 ноября в Луганской области СММ зафиксировала увеличение количества взрывов до 527, а в предыдущем отчетном периоде речь идет о 225 взрывах.