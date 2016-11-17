ОБСЄ: на Луганщині у вівторок не порушували режим тиші
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Спеціальна моніторингова місія 15 листопада на Луганщині не констатувала жодного порушення режиму припинення вогню. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ, передає УНН.
“Місія не зафіксувала жодних порушень режиму припинення вогню в Луганській області”, - йдеться у повідомленні.
Також у звіті зазначено, що у попередньому звітному періоді мова йшла про зафіксовані 200 порушень, у тому числі 57 вибухів.
Нагадаємо, що 14 листопада у Луганській області СММ зафіксувала збільшення кількості вибухів до 527, а в попередньому звітному періоді йдеться про 225 вибухів.