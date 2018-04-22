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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ОБСЕ намерена установить пункт наблюдения около ДФС - МВОТ

Киев • УНН

 • 12915 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. ОБСЕ планирует установить пункт наблюдения в районе Донецкой фильтровальной станции со стороны горловской трассы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в Twitter, передает УНН.

ОБСЕ намерена установить пункт наблюдения около ДФС - МВОТ

"По информации КП "Вода Донбасса" восстановление работы Донецкой фильтровальной станции запланировано на 22.04. ОБСЕ планирует выставить пункт наблюдения со стороны горловской трассы, который будет следить за ситуацией с 9:00 до 16:00 ежедневно", - говорится в сообщении.

Напомним, Донецкая фильтровальная станция временно остановила работу в среду, 18 апреля.

В МВОТ отмечали, что работу станции планируют восстановить после договоренностей КП "Вода Донбасса" с МККК и СММ ОБСЕ по сопровождению персонала к станции.

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