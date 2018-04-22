ОБСЕ намерена установить пункт наблюдения около ДФС - МВОТ

"По информации КП "Вода Донбасса" восстановление работы Донецкой фильтровальной станции запланировано на 22.04. ОБСЕ планирует выставить пункт наблюдения со стороны горловской трассы, который будет следить за ситуацией с 9:00 до 16:00 ежедневно", - говорится в сообщении.

Напомним, Донецкая фильтровальная станция временно остановила работу в среду, 18 апреля.

В МВОТ отмечали, что работу станции планируют восстановить после договоренностей КП "Вода Донбасса" с МККК и СММ ОБСЕ по сопровождению персонала к станции.