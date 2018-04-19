У МТОТ уточнили, коли відновить роботу Донецька фільтрувальна станція
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Роботу Донецької фільтрувальної станції планують відновити після домовленостей КП "Вода Донбасу" з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста та Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ щодо супроводу персоналу до станції. Про це повідомила прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України у Twitter, передає УНН.
"Роботу планується відновити після домовленостей ВодаДонбасу з МКЧХ та СММ ОБСЄ щодо супроводу персоналу до ДФС", – йдеться в повідомленні.
Зазначено, що станом на 19.04 ДФС законсервовано.
"Залишки води з системи надходять до резервуарів Авдіївки звідки вода подається населенню", - проінформували в Міністерстві.
Нагадаємо, 18 квітня тимчасово зупинили роботу Донецької фільтрувальної станції.