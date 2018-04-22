ОБСЄ має намір встановити пункт спостереження біля ДФС – МТОТ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. ОБСЄ планує встановити пункт спостереження в районі Донецької фільтрувальної станції з боку горлівської траси. Про це повідомила прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України у Twitter, передає УНН.
"За інформацією КП "Вода Донбасу" відновлення роботи Донецької фільтрувальної станції заплановано на 22.04. ОБСЄ планує виставити пункт спостереження з боку горлівської траси, який стежитиме за ситуацією з 9:00 до 16:00 щоденно", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Донецька фільтрувальна станція тимчасово зупинила роботу у середу, 18 квітня.
У МТОТ зазначали, що роботу станції планують відновити після домовленостей КП "Вода Донбасу" з МКЧХ та СММ ОБСЄ щодо супроводу персоналу до станції.