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ОБСЕ: люди в Луганске подают документы для получения паспортов РФ

ОБСЕ: люди в Луганске подают документы для получения паспортов РФ

Киев  •  УНН

 • 14815 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. В Луганской области люди подают документы для получения паспортов Российской Федерации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на очередной ежедневный отчет специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, поступившей по состоянию на вечер 22 мая.

"В неподконтрольном правительству Луганске члены патруля Миссии видели 32 человека (мужчины и женщины в возрасте от 20 до 65 лет), стоявших перед зданием. Член вооруженных формирований сказал наблюдателям, что люди стоят в очереди на подачу документов для получения "паспортов" "ЛНР", которые "необходимы для получения паспортов Российской Федерации". Он добавил, что еще 15 человек (мужчины и женщины в возрасте от 30 до 65 лет), которых команда СММ видела возле того же здания, подают документы для получения паспортов Российской Федерации", - говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Напомним, по данным разведки, боевикам на Донбассе обещают денежные вознаграждения за оформление российского гражданства.

Как сообщал УНН, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей ОРДЛО.

Украинские Национальные Новости

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