Бойовикам на Донбасі обіцяють грошові винагороди за оформлення російського громадянства
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Російські офіцери розповсюджують інформацію про можливість підвищення грошового забезпечення бойовикам з числа місцевого населення, які оформлять російське громадянство. Про це під час брифінгу з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони України повідомив речник Міноборони, полковник Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Командування російських окупаційних військ вживає активних заходів для запобігання зниження рівня морально-психологічного стану особового складу передових підрозділів з’єднань і частин 1-го та 2-го армійських корпусів ЗС РФ. Зокрема, російськими офіцерами розповсюджується інформація про можливість підвищення грошового забезпеченн військовослужбовцям, призваним з числа місцевого населення, які оформлять російське громадянство”, — сказав речник Міноборони.
Він зазначив, що водночас, грошове забезпечення сержантському й рядовому складу постійно затримується та не виплачується у повному обсязі.
Зі слів Мотузяника, зазначене призводять до зростання протестних настроїв серед особового складу.
“Так, в окремих передових підрозділах противника більше третини особового складу виявили бажання достроково звільнитись з військової служби, зросла кількість випадків самовільного залишення місць служби та дезертирства”, — додав він.
Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання громадянства РФ для жителів окупованого Донбасу.