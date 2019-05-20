Боевикам на Донбассе обещают денежные вознаграждения за оформление российского гражданства

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КИЕВ. 20 мая. УНН. Российские офицеры распространяют информацию о возможности повышения денежного обеспечения боевикам из числа местного населения, которые оформят российское гражданство. Об этом во время брифинга со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны Украины сообщил спикер Минобороны, полковник Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

"Командование российских оккупационных войск принимает активные меры для предотвращения снижения уровня морально-психологического состояния личного состава передовых подразделений соединений и частей 1-го и 2-го армейских корпусов ВС РФ. В частности, российскими офицерами распространяется информация о возможности повышения денежного довольствия военнослужащим, призванным из числа местного населения, которые оформят российское гражданство", - сказал представитель Минобороны.

Он отметил, что одновременно денежное обеспечение сержантскому и рядовому составу постоянно задерживается и не выплачивается в полном объеме.

По словам Мотузяника, указанное приводит к росту протестных настроений среди личного состава.

"Да, в отдельных передовых подразделениях противника более трети личного состава изъявили желание досрочно уволиться с военной службы, возросло количество случаев самовольного оставления места службы и дезертирства", - добавил он.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей оккупированного Донбасса.

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