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Актуальне
ОБСЄ: люди у Луганську подають документи для отримання паспортів РФ

ОБСЄ: люди у Луганську подають документи для отримання паспортів РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. У Луганській області люди подають документи для отримання паспортів Російської Федерації. Про це УНН повідомляє з посиланням на черговий щоденний звіт спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, що надійшла станом на вечір 22 травня.

"У непідконтрольному урядові Луганську спостерігачі бачили, що перед будівлею стояли 32 особи (чоловіки та жінки віком від 20 до 65 років). Член збройних формувань повідомив команді СММ, що ці люди стояли в черзі для подання документів на отримання "паспортів" "ЛНР", "необхідних для отримання паспортів Російської Федерації". Він додав, що ще 15 людей (чоловіки та жінки, віком від 30 до 65 років), яких спостерігачі також бачили біля цієї будівлі, подавали документи на отримання паспортів Російської Федерації", - йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

Нагадаємо, за даними розвідки, бойовикам на Донбасі обіцяють грошові винагороди за оформлення російського громадянства.

Як повідомляв УНН, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання громадянства РФ для жителів ОРДЛО.

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