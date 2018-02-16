ОБСЕ констатировала продвижение ВСУ возле Новоалександровки
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Подразделения Вооруженных сил Украины продвинулись вперед на западе Луганской области возле села Новоалександровка. Об этом сообщил во время брифинга первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, передает УНН.
"Наши наблюдатели установили факты, указывающие на то, что подразделения вооруженных сил Украины продвинулись вперед на западе Луганской области возле села Новоалександровка. Вместе с другими наблюдателями с СММ ОБСЕ, вчера я был в этом селе, где мы видели военнослужащих Вооруженных Сил Украины", - отметил он.
Напомним, в начале февраля глава Луганской военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз подтвердил взятие Новоалександровки Попаснянского района Луганской области под украинский контроль.
В то же время, в приложении 1 документа уточненному перечню населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, временно неподконтрольных украинскому правительству, указанный и населенный пункт Новоалександровка.