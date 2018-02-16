ОБСЄ констатувала просування ЗСУ поблизу Новоолександрівки

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. Підрозділи Збройних сил України просунулися вперед на заході Луганської області неподалік села Новоолександрівка. Про це повідомив під час брифінгу перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг, передає УНН.

“Наші спостерігачі встановили факти, які вказують на те, що підрозділи збройних сил України просунулись вперед на заході Луганської області поблизу села Новоалександрівка. Разом з іншими спостерігачами з СММ ОБСЄ, вчора я був у цьому селі, де ми бачили військовослужбовців Збройних Сил України”, — зазначив він.

Нагадаємо, на початку лютого голова Луганської військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз підтвердив взяття Новоолександрівки Попаснянського району Луганської області під український контроль.

У той же час, у додатку 1 документу з уточненим переліком населених пунктів у Донецькій і Луганській областях, тимчасово непідконтрольних українському уряду, вказаний і населений пункт Новоолександрівка.

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