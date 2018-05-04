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Объемы транзита российского газа по территории Украины уменьшились на 9%

Киев • УНН

 • 11477 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. За четыре месяца транзитные объемы российского газа сократились на 2,8 млрд куб. м, или на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, передает УНН со ссылкой на данные “Укртрансгаза”.

Объемы транзита российского газа по территории Украины уменьшились на 9%

“Объемы транспортировки газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдову составляют 27,7 млрд куб. м. С начала года транзитные объемы сократились на 2,8 млрд куб. м, или на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года”, — говорится в сообщении.

В то же время в компании отметили, что если сравнивать апрель месяц, то в 2018 году объем транзита вырос на 0,3 млрд куб. м, или на 3,7%, и составил 7,6 млрд куб. м.

Напомним, в прошлом году объем транзита газа на 14% превысил показатель 2016 года. Кроме того, этот показатель стал самым высоким за последние шесть лет.

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