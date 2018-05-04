Обсяги транзиту російського газу територією України зменшились на 9%
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. За чотири місяці транзитні обсяги російського газу скоротились на 2,8 млрд куб. м, або на 9,2%, порівняно з аналогічним періодом 2017 року, передає УНН з посиланням на дані “Укртрансгазу”.
“Обсяги транспортування газу територією України з Російської Федерації до європейських країн і Молдови становлять 27,7 млрд куб. м. З початку року транзитні обсяги скоротились на 2,8 млрд куб. м, або на 9,2%, порівняно з аналогічним періодом 2017 року”, — йдеться у повідомленні.
Водночас у компанії зазначили, що якщо порівнювати квітень місяць, то у 2018 році обсяг транзиту зріс на 0,3 млрд куб. м, або на 3,7%, і склав 7,6 млрд куб. м.
Нагадаємо, минулого року обсяг транзиту газу на 14% перевищив показник 2016 року. Крім того, цей показник став найвищим за останні шість років.