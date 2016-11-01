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Объем выполненных строительных работ в Броварах за год вырос более чем 62%

Объем выполненных строительных работ в Броварах за год вырос более чем 62%

Киев • УНН

 • 6450 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. В городе Бровары увеличиваются объемы выполнения строительных работ. Об этом свидетельствует информация, обнародованная Главным управлением статистики в Киевской области, передает УНН.

Так, в январе-сентябре 2016 года в Броварах объем выполненных строительных работ увеличился на 62,4% до 259 млн 193 тыс. грн, по сравнению с январем-сентябрем 2015 года.

Доля Броваров в общем объеме выполненных строительных работ среди городов области также выросла – с 10% в январе-сентябре 2015 года до 10,9% в январе-сентябре 2016 года.

По объемам выполненных строительных работ за 9 мес этого года Бровары занимают первое место среди городов области, опережая при этом Борисполь, где в течение отчетного периода было выполнено строительных работ на общую сумму 233 млн 475 тыс. грн, и Белая Церковь, где этот показатель составляет 117 млн 881 тыс. грн.

Напомним, по данным экспертов, жилье в пригороде столицы сейчас наиболее востребовано на первичном рынке недвижимости. Главная причина популярности пригородных жилых комплексов - это, конечно же, цена.

Суммы, за которую в столице удастся купить разве что "гостинку" на окраине или так называемую "смарт"-квартиру в строящемся доме, в пригороде хватит на полноценную одно - или даже двухкомнатную квартиру в новом доме.

Например, стоимость однокомнатной квартиры общей площадью около 38 кв. м в новом жилом комплексе Броваров - ЖК Scandia составляет 368 тысяч гривен, что по нынешнему официальному курсу НБУ эквивалентно примерно 14 тысячам долларов США.

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