Обсяг виконаних будівельних робіт у Броварах за рік зріс на понад 62%
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У місті Бровари збільшуються обсяги виконання будівельних робіт. Про це свідчить інформація, оприлюднена Головним управлінням статистики у Київській області, передає УНН.
Так, у січні-вересні 2016 року у Броварах обсяг виконаних будівельних робіт збільшився на 62,4% до 259 млн 193 тис. грн, у порівнянні з січнем-вереснем 2015 року.
Частка Броварів у загальному обсязі виконаних будівельних робіт серед міст області також зросла – із 10% у січні-вересні 2015 року до 10,9% у січні-вересні 2016 року.
За обсягами виконаних будівельних робіт за 9 міс цього року Бровари займають перше місце серед міст області, випереджаючи при цьому Бориспіль, де протягом звітного періоду було виконано буд робіт на загальну суму 233 млн 475 тис. грн, та Біла Церква, де цей показник становить 117 млн 881 тис. грн.
Нагадаємо, за даними експертів, житло в передмісті столиці наразі найбільш затребуване на первинному ринку нерухомості. Головна причина популярності приміських житлових комплексів — це, звичайно ж, ціна.
Суми, за яку в столиці вдасться купити хіба що “гостинку” на околиці або так звану “смарт”-квартиру в споруджуваному будинку, у передмісті вистачить на повноцінну одно- або навіть двокімнатну квартиру в новому будинку.
Наприклад, вартість однокімнатної квартири загальною площею близько 38 кв. м в новому житловому комплексі Броварів — ЖК Scandia становить 368 тисяч гривень, що за нинішнім офіційним курсом НБУ еквівалентно приблизно 14 тисячам доларів США.