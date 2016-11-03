Объем реализованной промпродукции в январе-сентябре 2016 г. вырос на 13,6%

По данным Госстатистики, в январе-сентябре 2016 года по сравнению с январем-сентябрем 2015 года объем реализованной промышленной продукции вырос на 1,6% - с 1076,8 млрд грн до 1223,0 млрд грн, в том числе за пределы страны объем реализованной промышленной продукции вырос с 314,7 млрд грн до 334,2 млрд грн.

При этом, в общем объеме реализации наибольшая доля реализованной промпродукции приходилась на производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий - 21,7%, поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - 20,0%, металлургическое производство и производство готовых металлических изделий - 17,8% и добывающую промышленность и разработку карьеров - 13,0%.

Добавим, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции, а также данные по видам промышленной деятельности сформированы по функциональному принципу (по однородным продуктам).

Как сообщал УНН, объем реализованной промпродукции в январе-августе 2016 г. вырос на 12,9%.