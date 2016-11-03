Обсяг реалізованої промпродукції протягом січня-вересня 2016 року зріс на 13,6%

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 26128 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 54672 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 71196 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 141172 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 203915 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 192027 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 212370 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 197140 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152631 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 153603 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
3.6 м/с
90 %
752 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

росія атакує Харків дронами: удар по приватному сектору

2 квітня, 19:07 • 10106 перегляди

На Запоріжжі працює ППО: мешканців закликають перебувати в укриттях

2 квітня, 19:10 • 11823 перегляди

Окупанти завдали 14 ударів по Харкову - мер

2 квітня, 19:37 • 7835 перегляди

На Харківщині дрони атакували Малоданилівську громаду: що відомо

2 квітня, 19:41 • 10338 перегляди

У Харкові спалахнула пожежа після терористичної атаки дронів

2 квітня, 20:28 • 9183 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 483587 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 319150 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 381080 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 493168 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 737021 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Сполучене Королівство

Білий дім

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 124865 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 184417 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 127147 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 161889 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 185089 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Обсяг реалізованої промпродукції протягом січня-вересня 2016 року зріс на 13,6%

Обсяг реалізованої промпродукції протягом січня-вересня 2016 року зріс на 13,6%

Київ • УНН

 • 7030 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Обсяг реалізованої промислової продукції протягом січня-вересня 2016 року в порівнянні з січнем-вереснем 2015 року збільшився на 13,6% — до 1223,0 млрд грн, у тому числі за межі країни — до 334,2 млрд, передає УНН з посиланням на дані Держстатистики.

За даними Держстатистики, протягом січня—вересня 2016 року в порівнянні з січнем-вереснем 2015 року обсяг реалізованої промислової продукції зріс на 1,6% — з 1076,8 млрд грн до 1223,0 млрд грн, у тому числі за межі країни обсяг реалізованої промислової продукції зріс з 314,7 млрд грн до 334,2 млрд грн.

При цьому, у загальному обсязі реалізації найбільша частка реалізованої промпродукції приходилася на виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів — 21,7%, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря — 20,0%, металургійне виробництво і виробництво готових металевих виробів — 17,8% та добувну промисловість і розроблення кар’єрів — 13,0%.

Додамо, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції., а також дані за видами промислової діяльності сформовані за функціональним принципом (по однорідних продуктах).

Як повідомляв УНН, обсяг реалізованої промпродукції протягом січня-серпня 2016 року зріс на 12,9%.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Bitcoin
$83,474.40
Золото
$3,170.72
Tesla
$280.94
Brent
$73.31
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,824.43