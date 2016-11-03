Обсяг реалізованої промпродукції протягом січня-вересня 2016 року зріс на 13,6%
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Обсяг реалізованої промислової продукції протягом січня-вересня 2016 року в порівнянні з січнем-вереснем 2015 року збільшився на 13,6% — до 1223,0 млрд грн, у тому числі за межі країни — до 334,2 млрд, передає УНН з посиланням на дані Держстатистики.
За даними Держстатистики, протягом січня—вересня 2016 року в порівнянні з січнем-вереснем 2015 року обсяг реалізованої промислової продукції зріс на 1,6% — з 1076,8 млрд грн до 1223,0 млрд грн, у тому числі за межі країни обсяг реалізованої промислової продукції зріс з 314,7 млрд грн до 334,2 млрд грн.
При цьому, у загальному обсязі реалізації найбільша частка реалізованої промпродукції приходилася на виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів — 21,7%, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря — 20,0%, металургійне виробництво і виробництво готових металевих виробів — 17,8% та добувну промисловість і розроблення кар’єрів — 13,0%.
Додамо, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції., а також дані за видами промислової діяльності сформовані за функціональним принципом (по однорідних продуктах).
Як повідомляв УНН, обсяг реалізованої промпродукції протягом січня-серпня 2016 року зріс на 12,9%.