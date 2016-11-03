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Объем капиталовложений в недвижимость столицы в октябре превысил 22 млн долларов

Объем капиталовложений в недвижимость столицы в октябре превысил 22 млн долларов

Киев • УНН

 • 10035 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. В течение октября 2016 года объем капиталовложений в недвижимость Киева составил 22 млн 398 тыс. долл. США. Об этом сообщила эксперт по недвижимости Галина Мельникова, сообщает УНН со ссылкой на профильный сайт Столичная недвижимость.

При этом больше всего денег потратили на недвижимость стоимостью 50-100 тыс. долл. - 39% от всех сделок. Здесь продавались преимущественно 1-3-комнатные квартиры в Голосеевском, Печерском, Святошинском, Оболонском, Днепровском, Дарницком, Шевченковском районах.

Сегмент до 50 тыс. долл. в октябре занял долю 33% от общего количества сделок. Здесь приобретались преимущественно 1-2-комнатные квартиры в Дарницком, Днепровском, Голосеевском, Печерском, Подольском, Соломенском, Святошинском районах.

На третьем месте по объему капитализации - ценовая категория от 100 до 250 тыс. долл. - 28%. Фаворитами данной категории были объекты в Голосеевском, Печерском, точечно в Шевченковском, Дарницком и Днепровском районах.

"Существенных изменений на рынке за последний месяц не произошло. Пока мы не наблюдаем активизацию в связи с приближением окончания года, когда многие хотят закрыть вопрос с недвижимостью, думаю, этот период начнется в середине ноября. Наибольший спрос наблюдается на квартиры в домах от 1996 года постройки, преимущественно с ремонтом. Также, несмотря на приближение зимы, происходят единичные сделки с домами, в которых комфортно проживать, независимо от сезона. В следующем месяце существенных изменений не прогнозируем", - сказала Г.Мельникова.

Как сообщал УНН, эксперты считают, что жилье, особенно новостройки, является лучшей сферой инвестирования для населения, особенно в условиях нестабильности банковской системы.

Особое внимание эксперты советуют обратить на жилье в новостройках, строящихся надежными застройщиками с опытом реализации многих проектов, например ПАО "ХК "Киевгорстрой", которое имеет более чем 60-летнюю историю работы. Тем более, что по словам главы правления - президента холдинга Игоря Кушнира, стоимость недвижимости, которую строит компания, зафиксирована в гривне, и другого быть не может.

"Цена у нас зафиксирована в гривне и по-другому не будет. Это и отличает "Киевгорстрой" - непосредственно мы не привязаны к доллару, за счет чего выигрываем у других строительных компаний. Так, мы вынуждены в некоторых моментах поднимать цену, так как из-за курса доллара дорожают строительные материалы. Но если за последнее время доллар вырос в 3 раза, то стройматериалы подорожали только на 60%", - отметил И.Кушнир.

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