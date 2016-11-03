Объем капиталовложений в недвижимость столицы в октябре превысил 22 млн долларов

При этом больше всего денег потратили на недвижимость стоимостью 50-100 тыс. долл. - 39% от всех сделок. Здесь продавались преимущественно 1-3-комнатные квартиры в Голосеевском, Печерском, Святошинском, Оболонском, Днепровском, Дарницком, Шевченковском районах.

Сегмент до 50 тыс. долл. в октябре занял долю 33% от общего количества сделок. Здесь приобретались преимущественно 1-2-комнатные квартиры в Дарницком, Днепровском, Голосеевском, Печерском, Подольском, Соломенском, Святошинском районах.

На третьем месте по объему капитализации - ценовая категория от 100 до 250 тыс. долл. - 28%. Фаворитами данной категории были объекты в Голосеевском, Печерском, точечно в Шевченковском, Дарницком и Днепровском районах.

"Существенных изменений на рынке за последний месяц не произошло. Пока мы не наблюдаем активизацию в связи с приближением окончания года, когда многие хотят закрыть вопрос с недвижимостью, думаю, этот период начнется в середине ноября. Наибольший спрос наблюдается на квартиры в домах от 1996 года постройки, преимущественно с ремонтом. Также, несмотря на приближение зимы, происходят единичные сделки с домами, в которых комфортно проживать, независимо от сезона. В следующем месяце существенных изменений не прогнозируем", - сказала Г.Мельникова.

Как сообщал УНН, эксперты считают, что жилье, особенно новостройки, является лучшей сферой инвестирования для населения, особенно в условиях нестабильности банковской системы.

Особое внимание эксперты советуют обратить на жилье в новостройках, строящихся надежными застройщиками с опытом реализации многих проектов, например ПАО "ХК "Киевгорстрой", которое имеет более чем 60-летнюю историю работы. Тем более, что по словам главы правления - президента холдинга Игоря Кушнира, стоимость недвижимости, которую строит компания, зафиксирована в гривне, и другого быть не может.

"Цена у нас зафиксирована в гривне и по-другому не будет. Это и отличает "Киевгорстрой" - непосредственно мы не привязаны к доллару, за счет чего выигрываем у других строительных компаний. Так, мы вынуждены в некоторых моментах поднимать цену, так как из-за курса доллара дорожают строительные материалы. Но если за последнее время доллар вырос в 3 раза, то стройматериалы подорожали только на 60%", - отметил И.Кушнир.