Обсяг капіталовкладень у нерухомість столиці в жовтні перевищив 22 млн доларів

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 26114 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 54612 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 71159 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 141138 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 203887 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 192013 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 212360 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 197138 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152625 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 153601 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
3.6 м/с
90 %
752 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

росія атакує Харків дронами: удар по приватному сектору

2 квітня, 19:07 • 10106 перегляди

На Запоріжжі працює ППО: мешканців закликають перебувати в укриттях

2 квітня, 19:10 • 11823 перегляди

Окупанти завдали 14 ударів по Харкову - мер

2 квітня, 19:37 • 7835 перегляди

На Харківщині дрони атакували Малоданилівську громаду: що відомо

2 квітня, 19:41 • 10338 перегляди

У Харкові спалахнула пожежа після терористичної атаки дронів

2 квітня, 20:28 • 9183 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 483566 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 319135 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 381067 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 493157 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 737008 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Сполучене Королівство

Білий дім

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 124859 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 184411 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 127139 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 161881 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 185084 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Обсяг капіталовкладень у нерухомість столиці в жовтні перевищив 22 млн доларів

Обсяг капіталовкладень у нерухомість столиці в жовтні перевищив 22 млн доларів

Київ • УНН

 • 10035 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Протягом жовтня 2016 року обсяг капіталовкладень у нерухомість Києва склав 22 млн. 398 тис. дол. США. Про це повідомила експерт з нерухомості Галина Мельникова, повідомляє УНН з посиланням на профільний сайт Столична нерухомість.

При цьому найбільше всього грошей витрачено на нерухомість, вартістю 50-100 тис. дол. – 39% від усіх угод. Тут продавалися переважно 1-3-кімнатні квартири в Голосіївському, Печерському, Святошинському, Оболонському, Дніпровському, Дарницькому, Шевченківському районах.

Сегмент до 50 тис. дол. у жовтні, зайняв частку 33% від загальної кількості угод. Тут купувалися переважно 1-2-кімнатні квартири в Дарницькому, Дніпровському, Голосіївському, Печерському, Подільському, Солом'янському, Святошинському районах.

На третьому місці за обсягом капіталізації – цінова категорія від 100 до 250 тис. дол. – 28%. Фаворитами даної категорії були об'єкти в Голосіївському, Печерському, точково в Шевченківському, Дарницькому і Дніпровському районах.

«Суттєвих змін на ринку за останній місяць не відбулося. Поки ми не спостерігаємо активізацію у зв'язку з наближенням закінчення року, коли багато хто хоче закрити питання з нерухомістю, думаю, цей період почнеться в середині листопада. Найбільший попит спостерігається на квартири в будинках від 1996 року побудови, переважно з ремонтом. Також, незважаючи на наближення зими, відбуваються одиничні угоди з будинками, в яких комфортно проживати, незалежно від сезону. В наступному місяці істотних змін не прогнозуємо», – сказала Г.Мельникова,

Як повідомляв УНН, експерти вважають, що житло, а надто новобудови, є найкращою сферою інвестування для населення, особливо в умовах нестабільності банківської системи.

Особливу увагу експерти радять звернути на житло у новобудовах, які зводяться надійними забудовниками з досвідом реалізації багатьох проектів, як наприклад ПАТ “ХК “Київміськбуд”, який має понад 60-річну історію роботи. Тим більше, що за словами голови правління — президента холдингу Ігоря Кушніра, вартість нерухомості, яку зводить компанія, зафіксована у гривні, і іншого бути не може.

“Ціна у нас зафіксована в гривні і по-іншому не буде. Це і відрізняє „Київміськбуд“ — безпосередньо ми не прив’язані до долара, за рахунок чого виграємо у інших будівельних компаній. Так, ми змушені в деяких моментах піднімати ціну, тому що через курс долара дорожчають будівельні матеріали. Але якщо за останній час долар виріс в 3 рази, то будматеріали подорожчали тільки на 60%”, — наголосив І.Кушнір.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаКиїв
Bitcoin
$83,474.40
Золото
$3,170.72
Tesla
$280.94
Brent
$73.31
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,824.43