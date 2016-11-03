Обсяг капіталовкладень у нерухомість столиці в жовтні перевищив 22 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Протягом жовтня 2016 року обсяг капіталовкладень у нерухомість Києва склав 22 млн. 398 тис. дол. США. Про це повідомила експерт з нерухомості Галина Мельникова, повідомляє УНН з посиланням на профільний сайт Столична нерухомість.
При цьому найбільше всього грошей витрачено на нерухомість, вартістю 50-100 тис. дол. – 39% від усіх угод. Тут продавалися переважно 1-3-кімнатні квартири в Голосіївському, Печерському, Святошинському, Оболонському, Дніпровському, Дарницькому, Шевченківському районах.
Сегмент до 50 тис. дол. у жовтні, зайняв частку 33% від загальної кількості угод. Тут купувалися переважно 1-2-кімнатні квартири в Дарницькому, Дніпровському, Голосіївському, Печерському, Подільському, Солом'янському, Святошинському районах.
На третьому місці за обсягом капіталізації – цінова категорія від 100 до 250 тис. дол. – 28%. Фаворитами даної категорії були об'єкти в Голосіївському, Печерському, точково в Шевченківському, Дарницькому і Дніпровському районах.
«Суттєвих змін на ринку за останній місяць не відбулося. Поки ми не спостерігаємо активізацію у зв'язку з наближенням закінчення року, коли багато хто хоче закрити питання з нерухомістю, думаю, цей період почнеться в середині листопада. Найбільший попит спостерігається на квартири в будинках від 1996 року побудови, переважно з ремонтом. Також, незважаючи на наближення зими, відбуваються одиничні угоди з будинками, в яких комфортно проживати, незалежно від сезону. В наступному місяці істотних змін не прогнозуємо», – сказала Г.Мельникова,
Як повідомляв УНН, експерти вважають, що житло, а надто новобудови, є найкращою сферою інвестування для населення, особливо в умовах нестабільності банківської системи.
Особливу увагу експерти радять звернути на житло у новобудовах, які зводяться надійними забудовниками з досвідом реалізації багатьох проектів, як наприклад ПАТ “ХК “Київміськбуд”, який має понад 60-річну історію роботи. Тим більше, що за словами голови правління — президента холдингу Ігоря Кушніра, вартість нерухомості, яку зводить компанія, зафіксована у гривні, і іншого бути не може.
“Ціна у нас зафіксована в гривні і по-іншому не буде. Це і відрізняє „Київміськбуд“ — безпосередньо ми не прив’язані до долара, за рахунок чого виграємо у інших будівельних компаній. Так, ми змушені в деяких моментах піднімати ціну, тому що через курс долара дорожчають будівельні матеріали. Але якщо за останній час долар виріс в 3 рази, то будматеріали подорожчали тільки на 60%”, — наголосив І.Кушнір.