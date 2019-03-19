Объем инвестиций в аграрный сектор уменьшился

"Объем освоенных капитальных инвестиций в аграрный сектор экономики за январь-декабрь 2018 по сравнению с предыдущим годом в ценах соответствующих лет увеличился на 14,0%. Впрочем, с учетом инфляции их реальный прирост составил всего 8,5%. Это самый низкий показатель темпов прироста капитальных инвестиций за последние три года: в 2016 году он составлял 49,5%, а в 2017 году - 30,7%", - говорится в сообщении.

Такой характер динамики капитальных инвестиций на развитие аграрного сектора за последние годы обусловлен комплексом факторов, в составе которых действие негативных усиливается.

"Прежде всего, в условиях войны бюджетные расходы на поддержку агропроизводителей сокращаются. В условиях нестабильности агрокомпании отдают предпочтение инвестициям в прирост оборотных активов, которые, хотя и приносят быстрые выгоды, но сужают перспективы стратегического развития. Через повышенный уровень рисков большие агроформирования выводят инвестиционные ресурсы в более безопасные для их капитала зоны", - подчеркнули в научном центре.

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Также инвестиционная деятельность малого агробизнеса, который является одним из важнейших факторов развития, замедленная.

Кроме того, ставки процентов по кредитам выше рентабельности затрат по большинству инвестиционных проектов.

В пресс-службе отметили, что поступления прямых иностранных инвестиций почти прекратилось, а объемы привлечения внешних источников для финансирования инвестиционных проектов значительно сократились.

Однако, несмотря на усиление негативных факторов, производство продукции сельского хозяйства по сравнению с пищевой промышленностью пока остается инвестиционно привлекательным.

В 2018 году на гривну капитальных инвестиций в производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий пришлось 2,81 грн соответствующих расходов в сельское хозяйство, охоту и предоставление связанных с ними услуг. Для сравнения, этот показатель в 2009 году составил - 1,00 грн/грн; 2012 - 1,40 грн/грн; 2015 году - 2,16 грн/грн; 2017 - 2,35 грн капитальных инвестиций в сельское хозяйство, охоту и предоставление связанных с ними услуг на 1 грн капитальных инвестиций в производство пищевых продуктов.

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По прогнозам ученых Института аграрной экономики, точка равновесия в приоритетности сельского хозяйства и пищевой промышленности будет иметь место в 2025 году.

В Институте отметили, что аграрное производство влияет на развитие всей экономики. Об этом свидетельствует коэффициент корреляции - 0,6 - между показателями инвестиций на 1 га сельскохозяйственных угодий и валового регионального продукта. Учитывая это, замедление инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве обусловливает соответствующие изменения в динамике развития экономики Украины.

Поэтому даже при сложившихся неблагоприятных условиях, целесообразно осуществлять дополнительные меры по активизации инвестиционных процессов в аграрной сфере. Ведь это будет вызывать положительные мультипликативные эффекты в других секторах экономики.

"Следует также помнить, что поддержка развития аграрного сектора экономики и сельских территорий была важнейшей составляющей экономической политики всех стран, преуспевших в развитии", - подытожили в пресс-службе.

Напомним, Украина нарастила аграрный экспорт в Саудовскую Аравию.