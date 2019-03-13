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Україна та Словенія активізують співпрацю в АПК

Україна та Словенія активізують співпрацю в АПК

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Україна і Республіка Словенія розширять торговельно-економічну та інвестиційну співпрацю в агропромисловому комплексі (АПК). Про це повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України, передає УНН.

Ключові напрямки співпраці обговорили днями керівники аграрних відомств двох країн.

"Наші країни мають багато напрямів для активної співпраці в галузі АПК. Зокрема, йдеться про розширення торговельно-економічного співробітництва, сприяння інвестиціям в сфері АПК в обох країнах, розвиток органічного виробництва, впровадження IT-технологій в аграрному секторі та співпрацю у сфері безпечності та якості продуктів харчування та СФЗ.

Враховуючи досвід словенських колег під час вступу Словенії до ЄС, сподіваємось на їх підтримку в сфері адаптації українського законодавства до європейського", — прокоментувала в.о. міністра аграрної політики та продовольства Ольга Трофімцева.

Крім того, сторони планують активізувати співпрацю у ветеринарній сфері.

Нагадаємо, у лютому найбільший експортер курятини України "Миронівський хлібопродукт" завершив купівлю словенської компанії Perutnina Ptuj. 

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