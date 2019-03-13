Украина и Словения активизируют сотрудничество в АПК
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Украина и Республика Словения расширят торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество в агропромышленном комплексе (АПК). Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, передает УНН.
Ключевые направления сотрудничества обсудили на днях руководители аграрных ведомств двух стран.
"Наши страны имеют много направлений для активного сотрудничества в области АПК. В частности, речь идет о расширении торгово-экономического сотрудничества, содействие инвестициям в сфере АПК в обеих странах, развитие органического производства, внедрение IT-технологий в аграрном секторе и сотрудничество в сфере безопасности и качества продуктов питания и СФО.
Учитывая опыт словенских коллег при поступлении Словении в ЕС, надеемся на их поддержку в сфере адаптации украинского законодательства к европейскому", - прокомментировала и.о. министра аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева.
Кроме того, стороны планируют активизировать сотрудничество в ветеринарной сфере.
Напомним, в феврале крупнейший экспортер курятины Украина "Мироновский хлебопродукт" завершил покупку словенской компании Perutnina Ptuj.