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МХП Косюка звершив покупку найбільшого виробника курятини у Південно-Східній Європі

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. Агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" завершив купівлю словенської компанії Perutnina Ptuj. Про це повідомляє прес-служба компанії, передає УНН.

"MHP SE (LSE: MHPC), лідируюча міжнародна агропромислова група МХП, отримала позитивне рішення Антимонопольного Комітету Словенії про покупку Perutnina Ptuj, надійної міжнародної продовольчої компанії та важливого і найбільшого виробника м'яса птиці і курятини у Південно-Східній Європі", - відзначили у МХП.

Відповідна транзакція вже отримала дозволи від антимонопольних комітетів Австрії, Македонії, Сербії та Румунії.

"У найближчі дні угода буде завершена на зустрічі акціонерів Perutnina Ptuj", - підкреслили у МХП.

Довідка: МХП є провідним виробником курячого м'яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (Наша Ряба). МХП контролює всі етапи виробництва м'яса птиці від вирощування зернових, виробництва комбікормів до інкубації яєць, вирощування бройлерного поголів'я, переробки, збуту, розподілу і продажу м'яса птиці (у тому числі через франчайзингові точки МХП).

З 15 травня 2008 року акції МХП котируються на Лондонській фондовій біржі під стікером MHPC.

Завдяки МХП торік Україна піднялася на 6-е місце у глобальному рейтингу світових експортерів курятини. Частка МХП в загальному обсязі експорту української курятини становить 88%.

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