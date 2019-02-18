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7 марта, 06:35 • 117723 просмотра

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МХП Косюка звершил покупку крупнейшего производителя курятины в Южно-Восточной Европе

МХП Косюка звершил покупку крупнейшего производителя курятины в Южно-Восточной Европе

Киев  •  УНН

 • 8932 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" завершил покупку словенской компании Perutnina Ptuj. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает УНН.

"MHP SE (LSE: MHPC), лидирующая международная агропромышленная группа МХП, получила позитивное решение Антимонопольного Комитета Словении о покупке Perutnina Ptuj, надежной международной продовольческой компании и важного и самого крупного производителя мяса птицы и курятины в Южно-Восточной Европе", - отметили в МХП.

Соответствующая транзакция уже получила разрешения от антимонопольных комитетов Австрии, Македонии, Сербии и Румынии.

"В ближайшие дни сделка будет завершена на встрече акционеров Perutnina Ptuj", - подчеркнули в МХП.

Справка: МХП является ведущим производителем куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (Наша Ряба). МХП контролирует все этапы производства мяса птицы от выращивания зерновых, производства комбикормов до инкубации яиц, выращивания бройлерного поголовья, переработки, сбыта, распределения и продаж мяса птицы (в том числе через франчайзинговые точки МХП).

С 15 мая 2008 года акции МХП котируются на Лондонской фондовой бирже под стикером MHPC.

Благодаря МХП в прошлом году Украина поднялась на 6-е место в глобальном рейтинге мировых экспортеров курятины. Доля МХП в общем объеме экспорта украинской курятины составляет 88%.

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