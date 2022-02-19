Обстрелами повреждены трансформаторы: в Донецкой области остановлена подача воды на четыре фильтровальные станции
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Сегодня насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода находилась в зоне обстрела, боеприпасами повреждены два трансформатора, передает УНН со ссылкой на "Воду Донбасса".
Детали
По данным КП, прекратилась подача воды на четыре фильтровальные станции: Карловский (водоснабжение населенных пунктов — города: Белозерское, Белицкое, Горняк, Доброполье, Мирноград, Новогродовка, Покровск, Селидово, Украинка; поселки городского типа: Александровка, Водянское, Вишневое, Желанне, Кураховка, Святогоровка, Гострый, Цукурино, села: Александрополь, Анновка, Балаган, Беззаботовка, Григорьевка, Зоряное, Водяное, Орловка, Ласточкино, Проминь, Нововодяное, Светлое, Іверське, Николаевка, Мироновка, Петровка, Лисовка), Великоанадольскюу (города: Волноваха, Докучаевск, Угледар, поселок городского типа Новотроицкое, села: Владимировка, Октябрьское, Ольгинское, Благодатное, Ближнее, Ясное), Старокримские № 1, № 2 (Мариуполь, Сартана, Старый Крым).
Сейчас сотрудники КП “Компания “Вода Донбасса” обследуют повреждения оборудования для определения объема восстановительных работ.
Фильтровальные станции Мариуполя переведены на водоснабжение из Старокрымского водохранилища, сообщили коммунальщики.
Добавим
По данным пресс-центра ООС, по состоянию на 9 часов утра со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня, 16 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
В Бахмутском районе, в Донецкой области, во время обстрела боевиков погиб украинский военный.
За минувшие сутки, 18 февраля, боевики открывали огонь 66 раз.