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15 марта, 19:03 • 89370 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 124251 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 114361 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 108740 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 99276 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 95100 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 83190 просмотра

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Обстрелами повреждены трансформаторы: в Донецкой области остановлена подача воды на четыре фильтровальные станции

Обстрелами повреждены трансформаторы: в Донецкой области остановлена подача воды на четыре фильтровальные станции

Киев • УНН

 • 22122 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Сегодня насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода находилась в зоне обстрела, боеприпасами повреждены два трансформатора, передает УНН со ссылкой на "Воду Донбасса".

Детали

По данным КП, прекратилась подача воды на четыре фильтровальные станции: Карловский (водоснабжение населенных пунктов — города: Белозерское, Белицкое, Горняк, Доброполье, Мирноград, Новогродовка, Покровск, Селидово, Украинка; поселки городского типа: Александровка, Водянское, Вишневое, Желанне, Кураховка, Святогоровка, Гострый, Цукурино, села: Александрополь, Анновка, Балаган, Беззаботовка, Григорьевка, Зоряное, Водяное, Орловка, Ласточкино, Проминь, Нововодяное, Светлое, Іверське, Николаевка, Мироновка, Петровка, Лисовка), Великоанадольскюу (города: Волноваха, Докучаевск, Угледар, поселок городского типа Новотроицкое, села: Владимировка, Октябрьское, Ольгинское, Благодатное, Ближнее, Ясное), Старокримские № 1, № 2 (Мариуполь, Сартана, Старый Крым).

Сейчас сотрудники КП “Компания “Вода Донбасса” обследуют повреждения оборудования для определения объема восстановительных работ.

Фильтровальные станции Мариуполя переведены на водоснабжение из Старокрымского водохранилища, сообщили коммунальщики.

Добавим

По данным пресс-центра ООС, по состоянию на 9 часов утра со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня, 16 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В Бахмутском районе, в Донецкой области, во время обстрела боевиков погиб украинский военный.

За минувшие сутки, 18 февраля, боевики открывали огонь 66 раз.

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