Обстрілами пошкоджено трансформатори: у Донецькій області зупинено подачу води на чотири фільтрувальні станції
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Сьогодні насосна станція першого підйому Південнодонбаського водопроводу знаходилася в зоні обстрілу, боєприпасами пошкоджено два трансформатори, передає УНН із посиланням на "Воду Донбасу".
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За даними КП, зупинено подачу води на чотири фільтрувальні станції: Карлівську (водопостачання населених пунктів — міста: Білозерське, Білицьке, Гірник, Добропілля, Мирноград, Новогродівка, Покровськ, Селидове, Українка; селища міського типу: Олександрівка, Водянське, Вишневе, Желанне, Курахівка, Святогорівка, Гострий, Цукурине, села: Олександропіль, Аннівка, Балаган, Беззаботівка, Григорівка, Зоряне, Водяне, Орлівка, Ластівчине, Промінь, Нововодяне, Світле, Іверське, Миколаївка, Миронівка, Петрівка, Лисівка), Великоанадольську (міста: Волноваха, Докучаєвськ, Вугледар, селище міського типу Новотроїцьке, села: Володимирівка, Жовтневе, Ольгинське, Благодатне, Ближнє, Ясне), Старокримські № 1, № 2 (Маріуполь, Сартана, Старий Крим).
Наразі співробітники КП “Компанія “Вода Донбасу” обстежують пошкодження обладнання для визначення обсягу відновлювальних робіт.
Фільтрувальні станції Маріуполя переведені на водопостачання зі Старокримського водосховища, повідомили комунальники.
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