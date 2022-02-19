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Обстрілами пошкоджено трансформатори: у Донецькій області зупинено подачу води на чотири фільтрувальні станції

Обстрілами пошкоджено трансформатори: у Донецькій області зупинено подачу води на чотири фільтрувальні станції

Київ • УНН

 • 22125 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Сьогодні насосна станція першого підйому Південнодонбаського водопроводу знаходилася в зоні обстрілу, боєприпасами пошкоджено два трансформатори, передає УНН із посиланням на "Воду Донбасу".

Деталі

За даними КП, зупинено подачу води на чотири фільтрувальні станції: Карлівську (водопостачання населених пунктів — міста: Білозерське, Білицьке, Гірник, Добропілля, Мирноград, Новогродівка, Покровськ, Селидове, Українка; селища міського типу: Олександрівка, Водянське, Вишневе, Желанне, Курахівка, Святогорівка, Гострий, Цукурине, села: Олександропіль, Аннівка, Балаган, Беззаботівка, Григорівка, Зоряне, Водяне, Орлівка, Ластівчине, Промінь, Нововодяне, Світле, Іверське, Миколаївка, Миронівка, Петрівка, Лисівка), Великоанадольську (міста: Волноваха, Докучаєвськ, Вугледар, селище міського типу Новотроїцьке, села: Володимирівка, Жовтневе, Ольгинське, Благодатне, Ближнє, Ясне), Старокримські № 1, № 2 (Маріуполь, Сартана, Старий Крим).

Наразі співробітники КП “Компанія “Вода Донбасу” обстежують пошкодження обладнання для визначення обсягу відновлювальних робіт.

Фільтрувальні станції Маріуполя переведені на водопостачання зі Старокримського водосховища, повідомили комунальники.

Додамо

За даними пресцентру ООС, станом на 9 годину ранку з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню, 16 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

У Бахмутсьому районі, на Донеччині, під час обстрілу бойовиків загинув український військовий.

За минулу добу, 18 лютого, бойовики відкривали вогонь 66 разів.

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