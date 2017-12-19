Обстрел жилых кварталов в Новолуганском: проводится эвакуация
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Незаконные вооруженные формирования в понедельник обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) населенный пункт Новолуганское, проводится эвакуация мирного населения. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.
"Террористы обстреляли из градов жилые кварталы Новолуганское. Сейчас мы вынуждены эвакуировать наших граждан. Что может быть более подлым и низким чем обстрел мирных жителей?", - сообщил Гройсман.
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Премьер отметил, что правительство сделает все от себя зависящее, чтобы помочь тем, кто сейчас нуждается в помощи. Все необходимые материалы и средства для восстановления домов будут предоставлены.
Напомним, в результате обесточивания котельной из-за обстрелов поселка Новолуганское 300 абонентов в этом населенном пункте остались без тепла.