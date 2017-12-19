Обстріл житлових кварталів у Новолуганському: проводиться евакуація
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Незаконні збройні формування в понеділок обстріляли із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) населений пункт Новолуганське, проводиться евакуація мирного населення. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.
"Терористи обстріляли з градів житлові квартали Новолуганського. Зараз ми змушені евакуйовувати наших громадян. Що може бути більш підлим і ницим ніж обстріл мирних жителів?", - повідомив Гройсман.
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Прем'єр зазначив, що уряд зробить все від себе залежне, щоб допомогти тим, хто зараз потребує допомоги. Всі необхідні матеріали та кошти для відновлення будинків будуть надані.
Нагадаємо, внаслідок знеструмлення котельні через обстріли селища Новолуганське 300 абонентів у цьому населеному пункті залишилися без тепла.