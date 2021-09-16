Обстрел в Счастье и ранения головы ВЦА: прокуратура начала расследование
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Прокуратура начала уголовное производство по факту обстрела города Счастье, в результате которых ранения получил руководитель городской военно-гражданской администрации Александр Дунец. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора, передает УНН.
Цитата
“Луганской областной прокуратурой начато уголовное производство по факту нарушения вооруженными формированиями оккупационной администрации РФ законов и обычаев войны”, — говорится в сообщении.
Детали
По данным следствия, 16 сентября 2021 года утром представители незаконных вооруженных формирований РФ осуществили минометный обстрел населенного пункта Счастье Луганской области. Вследствие вражеской атаки руководитель военно-гражданской администрации получил осколочное ранение, он госпитализирован в больницу. Поврежден жилой дом города и автомобиль жителя, что с точки зрения международного гуманитарного права является гражданской инфраструктурой.
Что было раньше
Вследствие вражеского обстрела ранен руководитель Счастьенской городской военно-гражданской администрации Александр Дунец.