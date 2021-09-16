ООС: внаслідок ворожого обстрілу поранено голову ВЦА у Щасті
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Внаслідок ворожого обстрілу поранено керівника Щастинської міської військово-цивільної адміністрації Олександра Дунець, наразі його стан здоров’я – задовільний. Про це повідомили у місцевій територіальній громаді, пише УНН.
Цитата:
"Нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, російські окупаційні війська здійснили підступний обстріл по місту Щастя. Так, 16 вересня 2021 о 6:40 та о 7:30 годині, окупанти двічі обстріляли місто Щастя з напрямку н.п. Весела Гора (попередньо із застосуванням міномету калібру 82 мм)... Внаслідок обстрілу поранено керівника Щастинської міської військово-цивільної адміністрації Олександра Дунець, наразі його стан здоров’я – задовільний", - повідомили у ВЦА.
Деталі
Внаслідок обстрілу було пошкоджено дві будівлі та два автомобільних транспорта.
Наразі на місці події працюють правоохоронні органи.
Доповнення
Протягом останнього часу у зоні ООС фіксується збільшення кількості та інтенсивності порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ. Тільки від початку вересня ворог обстріляв українські позиції 59 разів, з них 19 - із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок них один захисник України загинув, 13 отримали поранення, ще 8 - бойові травмування, свідчать дані пресцентру ООС від 11 вересня.