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ООС: в результате вражеского обстрела ранен глава ВЦА в Счастье

ООС: в результате вражеского обстрела ранен глава ВЦА в Счастье

Киев  •  УНН

 • 14471 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Вследствие вражеского обстрела ранен руководитель Счастьенской городской военно-гражданской администрации Александра Дунец, его состояние здоровья - удовлетворительное. Об этом сообщили в местной территориальной громаде, пишет УНН.

Цитата:

"Пренебрегая нормами международного гуманитарного права, российские оккупационные войска совершили коварный обстрел по городу Счастье. Так, 16 сентября 2021 года в 6:40 и в 7:30, оккупанты дважды обстреляли город Счастье с направления н.п. Веселая Гора (предварительно с применением миномета калибра 82 мм)... В результате обстрела ранен руководитель Счастьенской городской военно-гражданской администрации Александр Дунец, на данный момент его состояние здоровья - удовлетворительное", - сообщили в ВЦА.

Детали

В результате обстрела были повреждены два здания и два автомобильных транспорта.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы.

Дополнение

В последнее время в зоне ООС фиксируется увеличение количества и интенсивности нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ. Только с начала сентября противник обстрелял украинские позиции 59 раз, из них 19 - из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Вследствие них один защитник Украины погиб, 13 получили ранения, еще 8 - боевые травмы, свидетельствуют данные пресс-центра ООС от 11 сентября.

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