ООС: в результате вражеского обстрела ранен глава ВЦА в Счастье
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Вследствие вражеского обстрела ранен руководитель Счастьенской городской военно-гражданской администрации Александра Дунец, его состояние здоровья - удовлетворительное. Об этом сообщили в местной территориальной громаде, пишет УНН.
Цитата:
"Пренебрегая нормами международного гуманитарного права, российские оккупационные войска совершили коварный обстрел по городу Счастье. Так, 16 сентября 2021 года в 6:40 и в 7:30, оккупанты дважды обстреляли город Счастье с направления н.п. Веселая Гора (предварительно с применением миномета калибра 82 мм)... В результате обстрела ранен руководитель Счастьенской городской военно-гражданской администрации Александр Дунец, на данный момент его состояние здоровья - удовлетворительное", - сообщили в ВЦА.
Детали
В результате обстрела были повреждены два здания и два автомобильных транспорта.
Сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы.
Дополнение
В последнее время в зоне ООС фиксируется увеличение количества и интенсивности нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ. Только с начала сентября противник обстрелял украинские позиции 59 раз, из них 19 - из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Вследствие них один защитник Украины погиб, 13 получили ранения, еще 8 - боевые травмы, свидетельствуют данные пресс-центра ООС от 11 сентября.