Обстріл у Щасті та поранення голови ВЦА: прокуратура розпочала розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом обстрілу міста Щастя, внаслідок яких поранення отримав керівник міської військово-цивільної адміністрації Олександр Дунець. Про це повідомили в пресслужбі Офісу генерального прокурора, передає УНН.
Цитата
“Луганською обласною прокуратурою розпочато кримінальне провадження за фактом порушення збройними формуваннями окупаційної адміністрації РФ законів та звичаїв війни”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
За даними слідства, 16 вересня 2021 року вранці представники незаконних збройних формувань РФ здійснили мінометний обстріл населеного пункту Щастя на Луганщині. Внаслідок ворожої атаки керівник військово-цивільної адміністрації отримав осколкове поранення, його госпіталізовано до лікарні. Пошкоджено житловий будинок міста та автомобіль мешканця, що з точки зору міжнародного гуманітарного права є цивільною інфраструктурою.
Що було раніше
Внаслідок ворожого обстрілу поранено керівника Щастинської міської військово-цивільної адміністрації Олександра Дунець.