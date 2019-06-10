Обстрел произошел вблизи патруля миссии ОБСЕ на Донбассе

"Во второй половине дня 9 июня патруль СММ в составе шести сотрудников на двух бронированных автомобилях находился примерно в 45 м к востоку от блокпоста вооруженных формирований на расстоянии ориентировочно 1,2 км к юго-западу от населенного пункта Молодежное (неподконтрольный правительству, 63 км к северо-западу от Луганска) с целью осуществления мониторинга ситуации с безопасностью", - говорится в отчете.

Как отмечается, в 14:34 к патрулю подошли два члена вооруженных формирований. После непродолжительного общения с тремя наблюдателями, находившимися снаружи автомобилей, они вернулись на блокпост, добавили в миссии.

"В 14:36 три члена патруля миссии, стоявшие у автомобилей, услышали огонь из стрелкового оружия на расстоянии около 200 м к югу. После этого они услышали, как по крайней мере 3 пули пролетели из западного направления примерно в 5 м над ними", - отметили в СММ ОБСЕ.

Патруль СММ, как сообщается, благополучно вернулся на свою базу в неподконтрольной правительству Кадиевке в 50 км к западу от Луганска.

Напомним, в СЦКК обсудили с миссией ОБСЕ разведение сил в районе Станицы Луганской.