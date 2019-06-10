Обстріл стався поблизу патруля місії ОБСЄ на Донбасі

"У другій половині дня 9 червня патруль СММ у складі шести співробітників на двох броньованих автомобілях перебував приблизно за 45 м на схід від блокпоста збройних формувань на відстані орієнтовно 1,2 км на південний захід від населеного пункту Молодіжне (непідконтрольний урядові, 63 км на північний захід від Луганська) з метою здійснення моніторингу безпекової ситуації", - йдеться у звіті.

Як зазначається, о 14:34 до патруля підійшли два члени збройних формувань. Після нетривалого спілкування з трьома спостерігачами, які перебували біля автомобілів, вони повернулися на блокпост, додали у місії.

"О 14:36 три члени патруля місії, які стояли біля автомобілів, почули вогонь зі стрілецької зброї на відстані близько 200 м на південь. Затим вони почули, як принаймні 3 кулі пролетіли з західного напрямку приблизно за 5 м над ними", - зазначили в СММ ОБСЄ.

Патруль СММ, як повідомляється, благополучно повернувся на свою базу у непідконтрольній урядові Кадіївці за 50 км на захід від Луганська.

Нагадаємо, у СЦКК обговорили з місією ОБСЄ розведення сил у районі Станиці Луганської.