Обстрел очистных сооружений Горловки: в правительстве поручили обеспечить жителей Донбасса питьевой водой
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман по результатам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поручил безотлагательно принять меры для обеспечения питьевой водой жителей Донецкой и Луганской областей, передает УНН со ссылкой на прес-службу КМУ.
Как сообщили в пресс-службе, в соответствии с подписанным главой правительства поручением, необходимо восстановить и обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергии на объекты водоснабжения и водоотведения КП "Компания "Вода Донбасса" и предоставить предприятию статус "защищенного потребителя".
"Одновременно нужно провести инвентаризацию резервных источников водоснабжения. На период отсутствия централизованного водоснабжения необходимо обеспечить подвоз воды и санитарный контроль на соответствующих объектах и территориях", - говорится в сообщении.
Напомним, центральные очистные сооружения города Горловка попали под обстрел, повреждено два трубопровода диаметрами 50 и 100 мм.