Обстрел очистных сооружений Горловки: в правительстве поручили обеспечить жителей Донбасса питьевой водой

Как сообщили в пресс-службе, в соответствии с подписанным главой правительства поручением, необходимо восстановить и обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергии на объекты водоснабжения и водоотведения КП "Компания "Вода Донбасса" и предоставить предприятию статус "защищенного потребителя".

"Одновременно нужно провести инвентаризацию резервных источников водоснабжения. На период отсутствия централизованного водоснабжения необходимо обеспечить подвоз воды и санитарный контроль на соответствующих объектах и территориях", - говорится в сообщении.

Напомним, центральные очистные сооружения города Горловка попали под обстрел, повреждено два трубопровода диаметрами 50 и 100 мм.