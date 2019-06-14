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Обстріл очисних споруд Горлівки: в уряді доручили забезпечити жителів Донбасу питною водою

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман за результатами позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій доручив невідкладно вжити заходів задля забезпечення питною водою жителів Донецької та Луганської областей, передає УНН із посиланням на прес-службу КМУ.

Обстріл очисних споруд Горлівки: в уряді доручили забезпечити жителів Донбасу питною водою

Як повідомили у прес-службі, відповідно до підписаного Главою Уряду доручення, необхідно відновити і забезпечити безперебійне постачання електроенергії на об’єкти питного водопостачання та централізованого водовідведення КП “Компанія “Вода Донбасу” і надати підприємству статус “захищеного споживача”.

“Одночасно треба провести інвентаризацію резервних джерел водопостачання. На період відсутності централізованого водопостачання необхідно забезпечити підвіз води і санітарний контроль на відповідних об’єктах та територіях”, — зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, центральні очисні споруди міста Горлівка потрапили під обстріл, пошкоджено два трубопроводи діаметрами 50 і 100 мм.

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