Обстріл очисних споруд Горлівки: в уряді доручили забезпечити жителів Донбасу питною водою
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман за результатами позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій доручив невідкладно вжити заходів задля забезпечення питною водою жителів Донецької та Луганської областей, передає УНН із посиланням на прес-службу КМУ.
Як повідомили у прес-службі, відповідно до підписаного Главою Уряду доручення, необхідно відновити і забезпечити безперебійне постачання електроенергії на об’єкти питного водопостачання та централізованого водовідведення КП “Компанія “Вода Донбасу” і надати підприємству статус “захищеного споживача”.
“Одночасно треба провести інвентаризацію резервних джерел водопостачання. На період відсутності централізованого водопостачання необхідно забезпечити підвіз води і санітарний контроль на відповідних об’єктах та територіях”, — зазначено у повідомленні.
Нагадаємо, центральні очисні споруди міста Горлівка потрапили під обстріл, пошкоджено два трубопроводи діаметрами 50 і 100 мм.