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Обстрел Марьинки: задокументирован факт нарушения законов войны

Обстрел Марьинки: задокументирован факт нарушения законов войны

Киев  •  УНН

 • 11776 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Генеральная прокуратура Украины задокументировала факт нарушения Российской Федерацией и ее оккупационной администрацией законов и обычаев войны при обстреле Марьинки Донецкой области. Об этом сообщила пресс-служба ГПУ, передает УНН.

"Российско-террористические силы, применяя тяжелую артиллерию, вопреки международному гуманитарному праву, 03.05.2019 около 05 ч. 15 мин. Осуществили из временно оккупированной территории Донецкой области массированный обстрел жилых кварталов г. Марьинки Донецкой области", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехала группа в составе сотрудников управления по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, ГПУ и Службы безопасности Украины.

"Прокуроры указанного управления, соблюдая требования процессуального законодательства Украины, задокументировали факты нарушения российско-террористическими силами законов и обычаев войны", - отметили в ведомстве.

По данным ГПУ, в частности, в ходе осмотра места происшествия установлено повреждение 8 жилых домов и 1 гражданского автомобиля.

"В ходе проведения следственных (розыскных) действий установлено, что обстрел осуществлялся минами калибра 82 мм из с. Трудовские Петровского района г. Донецкая (временно оккупированная территория)", - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению этого преступления.

В ведомстве добавили, что полученные доказательства нарушения Россией и ее оккупационной администрацией норм международного права передадут в Международный уголовный суд.

Напомним, за сутки 5 мая боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня.

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