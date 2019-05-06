Обстрел Марьинки: задокументирован факт нарушения законов войны
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Генеральная прокуратура Украины задокументировала факт нарушения Российской Федерацией и ее оккупационной администрацией законов и обычаев войны при обстреле Марьинки Донецкой области. Об этом сообщила пресс-служба ГПУ, передает УНН.
"Российско-террористические силы, применяя тяжелую артиллерию, вопреки международному гуманитарному праву, 03.05.2019 около 05 ч. 15 мин. Осуществили из временно оккупированной территории Донецкой области массированный обстрел жилых кварталов г. Марьинки Донецкой области", - говорится в сообщении.
На место происшествия выехала группа в составе сотрудников управления по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, ГПУ и Службы безопасности Украины.
"Прокуроры указанного управления, соблюдая требования процессуального законодательства Украины, задокументировали факты нарушения российско-террористическими силами законов и обычаев войны", - отметили в ведомстве.
По данным ГПУ, в частности, в ходе осмотра места происшествия установлено повреждение 8 жилых домов и 1 гражданского автомобиля.
"В ходе проведения следственных (розыскных) действий установлено, что обстрел осуществлялся минами калибра 82 мм из с. Трудовские Петровского района г. Донецкая (временно оккупированная территория)", - прокомментировали в ведомстве.
Сейчас принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению этого преступления.
В ведомстве добавили, что полученные доказательства нарушения Россией и ее оккупационной администрацией норм международного права передадут в Международный уголовный суд.
Напомним, за сутки 5 мая боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня.