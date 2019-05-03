Бойовики обстріляли житлові квартали Мар'їнки
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Незаконні збройні формування здійснили мінометний обстріл міста Мар'їнка у Донецькій області. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.
"Бойовики завдали удару по житлових кварталах Мар'їнки. Мінометний обстріл розпочався сьогодні, 3 травня, о 05:30", - йдеться в повідомленні.
За даними МВС, задокументовано пошкодження 6 будинків та 2 автомобілів. Постраждалих серед населення немає.
У ГУНП в області зазначили, подію кваліфікували як терористичний акт.
"Факт кваліфіковано за ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України", - зазначили в поліції.
Як повідомляв УНН, у Донецькій області внаслідок обстрілу пошкоджено два житлових будинки в Авдіївці.
Нагадаємо, за добу 2 травня бойовики 15 разів порушили режим припинення вогню.