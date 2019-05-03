ООС: бойовики здійснили 15 обстрілів позицій українських військових

Військові повідомили, що бойовики (у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід”) обстріляли 12 разів українських військових: “двічі з 120 та 82 мм мінометів — поблизу міста Авдіївка; з 82 мм мінометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів — біля населеного пункту Новотроїцьке; з озброєння бойових машин піхоти та великокаліберних кулеметів — поблизу населеного пункту Гнутову; тричі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів — біля міста Мар’їнка; з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів — біля села Лебединське; двічі з автоматичних станкових гранатометів — в районі населених пунктів Широкине і Пищевик; двічі з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів — поблизу населеного пункту Павлопіль. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ“ позиції наших захисників були обстріляні тричі: з 82 мм мінометів та озброєння бойових машин піхоти — біля населеного пункту Новолуганське; двічі з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — поблизу населених пунктів Новозванівка і Луганське”.

Внаслідок обстрілів троє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення. За даними розвідки Об’єднаних сил, 2 квітня поранення отримали дев’ять бойовиків.

Від початку поточної доби ворог чотири рази обстріляв позиції Об’єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Схід”: “тричі з 120 та 82 мм мінометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів — біля населених пунктів Новотроїцьке і Березове; з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — біля села Пищевик. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає”.

Також у прес-центрі ООС відзначили: “що збройні формування Російської Федерації знову повертаються до тактики застосування кочівних батарей. Так, проводячи вчора тренування чергових мінометних розрахунків, ворог обстріляв наші позиції в районі населеного пункту Новолуганське з 82 мм мінометів та поблизу міста Авдіївка з 120 мм мінометів, прикриваючись мирними мешканцями населених пунктів Домолітне, Яколівка та Мінеральне. Втрат серед місцевого населення вдалось запобігти лише завдяки принциповій позиції Об’єднаних сил щодо заборони відкривати вогонь у відповідь, якщо це може завдати шкоди нашим мирним співгромадянам”.