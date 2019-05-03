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ООС: боевики совершили 15 обстрелов позиций украинских военных

ООС: боевики совершили 15 обстрелов позиций украинских военных

Киев  •  УНН

 • 14644 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. 2 мая боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

Военные сообщили, что боевики (в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток”) обстреляли 12 раз украинских военных: “дважды с 120 и 82 мм минометов — вблизи города Авдеевка; с 82 мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — у населенного пункта Новотроицкое; из вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов — вблизи населенного пункта Гнутово; трижды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов — у города Марьинка; из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — возле села Лебединское; дважды с автоматических станковых гранатометов — в районе населенных пунктов Широкино и Пищевик; дважды из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов — вблизи населенного пункта Павлополь. В районе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“ позиции наших защитников были обстреляны три раза: с 82 мм минометов и вооружения боевых машин пехоты — около населенного пункта Новолуганское; дважды с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — вблизи населенных пунктов Новозвановка и Луганское”.

Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. По данным разведки Объединенных сил, 2 апреля ранения получили девять боевиков.

С начала текущих суток враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактического группировки “Восток”: “трижды из 120 и 82 мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — около населенных пунктов Новотроицкое и Березовое; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — у села Пищевик. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет”.

Также в пресс-центре ООС отметили: “что вооруженные формирования Российской Федерации вновь возвращаются к тактике применения кочующих батарей. Так, проводя вчера тренировки дежурных минометных расчетов, враг обстрелял наши позиции в районе населенного пункта Новолуганское с 82 мм минометов и вблизи города Авдеевка со 120 мм минометов, прикрываясь мирными жителями населенных пунктов Домолитное, Яколивка и Минеральное. Потери среди местного населения удалось предотвратить только благодаря принципиальной позиции Объединенных сил о запрете открывать огонь, если это может нанести ущерб нашим мирным согражданам”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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