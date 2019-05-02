На Донбасі обстріляли приватний сектор
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. У Донецькій області внаслідок обстрілу пошкоджено два житлових будинки у Авдіївці, жертв та постраждалих серед мирного населення немає. Про це повідомляє прес-служба Покровського відділу поліції, передає УНН.
"Повідомлення про обстріл надійшло до Авдіївського відділення поліції сьогодні близько 13:30 від місцевого мешканця, будинок якого потрапив під вогонь. В домоволодінні потерпілого, що розташоване на вулиці Лермонтова, пошкоджено вікно", - йдеться у повідомленні.
Крім того, осколками посічено фасад будинку, розташованого по провулку Лісний.
На місці працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНН, сьогодні бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню, двох військових поранено.