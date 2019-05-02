ООС: бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню, двох військових поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Від початку доби ворог 11 разів порушив режим припинення вогню, двоє військовослужбовців отримали поранення. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Міноборони.
"Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з 120 і 82 мм мінометів, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог вісім разів обстріляв позиції наших захисників:
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- двічі з 120 та 82 мм мінометів – поблизу міста Авдіївка;
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- тричі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів – біля міста Мар'їнка;
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- з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля села Лебединське;
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- з автоматичних станкових гранатометів – в районі населеного пункту Широкине;
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- з великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту Павлопіль.
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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил тричі: з 82 мм мінометів та озброєння бойових машин піхоти – біля населеного пункту Новолуганське; двічі з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населених пунктів Новозванівка і Луганське.
"Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - додали у прес-службі.
Як повідомляв УНН, з початку операції ОС повернули під контроль уряду три населені пункти Донбасу.