ООС: боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, двое военных ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. С начала суток враг 11 раз нарушил режим прекращения огня, двое военнослужащих получили ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений со 120 и 82 мм минометов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг восемь раз обстрелял позиции наших защитников:
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- дважды с 120 и 82 мм минометов - вблизи города Авдеевка;
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- трижды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов - у города Марьинка;
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- из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле села Лебединское;
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- из автоматических станковых гранатометов - в районе населенного пункта Широкино;
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- из крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Павлополь.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг обстрелял позиции Объединенных сил трижды: из 82 мм минометов и вооружения боевых машин пехоты - около населенного пункта Новолуганское; дважды из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенных пунктов Новозвановка и Луганское.
"В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На враждебные провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - добавили в пресс-службе.
Как сообщал УНН, с начала операции ОС вернули под контроль правительства три населенных пункта Донбасса.